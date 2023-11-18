12 ildeki 24 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliği

İstanbul'da 5, İzmir'de 5, Ankara'da 3, Antalya'da 2, Bursa'da 2, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Karaman, Kırşehir, Iğdır ve Nevşehir'de 1'er olmak üzere 12 ildeki 24 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerine de onay verildi.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara’daki 4 taşınmazın satışı uygun bulundu. Bursa, İstanbul ve Muş’taki 2’şer taşınmazın satışına ilişkin ihale sonuçları da onaylandı.

ÖİB’nin, İstanbul’da 5, İzmir’de 5, Ankara’da 3, Antalya’da 2, Bursa’da 2, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Karaman, Kırşehir, Iğdır ve Nevşehir’de 1’er olmak üzere 12 ildeki 24 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerine de onay verildi. (AA)

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