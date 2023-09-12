12. Kalkınma Planı için anket başladı

2024-2028 yıllarını kapsayacak 5 yıllık 12. Kalkınma Planı'nın çalışmaları kapsamında, vatandaşlara yönelik anket uygulaması başlatıldı.

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12. Kalkınma Planı politika adımlarının belirlenmesine yönelik 24 Eylül’e kadar sürecek “vatandaş anketi” başladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından edinilen bilgiye göre, hazırlık çalışmaları süren Plan’ın ilgili politika adımlarının belirlenmesi için özel ihtisas komisyonları, çalışma grupları gibi teknik toplantılara ilave olarak vatandaşlara yönelik anket uygulanmaya başlandı.

Anketin ilk bölümünde, planın temel konu başlıkları ve bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından öncelik tercihinde bulunulabilecek.

ÇOKTAN SEÇMELİ VE AÇIK UÇLU SORULAR VAR

Ankette 21 konu başlığı yer alıyor. Vatandaşlara konu başlıkları arasından önemli görülen 5’inin sıralanması istenirken, katılımcılar bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçeneklerinden oluşan çoktan seçmeli şıklardan tercih yapabiliyor.

Açık uçlu bırakılan ikinci bölümde ise “Sizce On İkinci Kalkınma Planı’nın temel öncelikleri ve bu önceliklere yönelik politika uygulamaları neler olmalıdır?” sorusu yöneltilerek, vatandaşların yeni ve özgün fikirlerini ifade etmeleri isteniyor.

Bu çerçevede vatandaşlar, 24 Eylül’e kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesi (https://www.sbb.gov.tr/) üzerinden ankete katılım sağlayabilecek. (AA)