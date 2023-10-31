12. Kalkınma Planı, TBMM’de kabul edildi

2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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12. Kalkınma Planı’nın TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, planın Cumhurbaşkanlığı’na geri gönderilmesine ilişkin olarak 29 önerge verildi. Önergelerden 8’i geri çekildi, görüşülen diğer önergeler ise kabul edilmedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan’ın kabul edilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, “2053 vizyonu çerçevesinde uzun vadeli yol haritası olan Plan’a TBMM iradesiyle son şeklinin verildiği” görüşünü dile getirdi.

Değerlendirmeleriyle katkıda bulunan tüm milletvekillerine teşekkür eden Yılmaz, “Dünyanın yeni sınamalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda kızıl elmamız, milletimizin asırlık hayallerinin ifadesi olan Türkiye Yüzyılı’dır. 2053 vizyonu çerçevesinde tasarlanan 12. Kalkınma Planımız, Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılında ileriye dönük karar alma süreçlerimizde yol gösterici temel dokümanımız olacaktır” diye konuştu. (AA)

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