16 liraya mal olan pamuk 12 liraya satılıyor

Milletvekili adayı olduğu memleketi Şanlıurfa’da pamuk işleme tesisini ziyaret eden CHP’li Mahmut Tanal, üreticinin kilogram fiyatını 16 liraya mal ettiği pamuğu, piyasada 12 liraya sattığını anlattı. Tanal, üretici ve çiftçinin iktidar tarafından mağdur edildiğini belirtti.

Zekeriya ALBAYRAK

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Milletvekili adayı olduğu memleketi Şanlıurfa'da pamuk işleme tesisini ziyaret eden CHP'li Mahmut Tanal, üreticinin kilogram fiyatını 16 liraya mal ettiği pamuğu, piyasada 12 liraya sattığını anlattı. Tanal, üretici ve çiftçinin iktidar tarafından mağdur edildiğini belirtti.

Bozova ilçesine bağlı Yaylak beldesinde pamuk işleme tesisini ziyaret eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Tanal, Şanlıurfalı pamuk üreticisinin desteklenmediğini söyledi. Pamukta girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirten Tanal, kentte maliyetin altında bile müşteri bulunamadığına dikkat çekti.

MALİYETİ 16 LİRA, SATIŞI 12 LİRA!

Şanlıurfa'da kilogram fiyatı 16 liraya mal olan pamuğun piyasada 12 liraya satıldığını aktaran Tanal, “Vatandaş burada zararına üretim yapıyor. Eğer bir ülkede, bir şehirde üretim olmazsa orada pahalılık olur, orada enflasyon olur, orada işsizlik olur, orada bereket olmaz, orada huzur olmaz. Bizim hem çiftçimize hem de üreticimize destek vermemiz lazım” dedi.

PAMUKTA VE FISTIKTA ŞANLIURFALI ÜRETİCİ MAĞDUR

Pamuğun Şanlıurfa'da bir taban fiyatı olması gerektiğinin altını çizen Tanal, “Karadeniz'de nasıl çayın, nasıl fındığın taban fiyatı varsa Şanlıurfa'da da pamuğun taban fiyatı olmalı, fıstığın taban fiyatı olmalı. Bu şekilde üretimle ilgili taban fiyat verilmediği için Şanlıurfalı hemşerilerim mağdur” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU MAĞDURİYETİ BİTİRECEK

Tanal, iktidar değişikliğinde söz konusu mağduriyetin giderileceğini vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Millet İttifakı iktidarında, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında, Şanlıurfalıların bu mağduriyetinin tamamını sona erdireceğiz” ifadelerini kullandı.

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