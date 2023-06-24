200 lira dolar karşısında can çekişiyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybı hızlanırken, pahalılık artıyor. Piyasaya ilk olarak 1 Ocak 2009’da sürülen 200 TL, o günün kuruna göre 131 dolara karşılık geliyordu. 200 TL şu an ise 7.8 dolara kadar geriledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Lirası'ndaki değer kaybı doların iplerinin salınmasıyla hız kazandı. Bozuk paraların piyasada hükmü kalmazken, en büyük banknot 200 TL de dibe vurdu. Piyasaya ilk olarak 1 Ocak 2009'da sürülen 200 TL, o günün kuruna göre 131 dolara karşılık geliyordu. 200 TL şu an ise 7.8 dolara kadar geriledi. En büyün banknot tedavüle girdiği günden bu yana geçen 14 yılda 123 dolar eridi. Yıllar içinde değer kaybeden 200 TL'nin dolar bazında erime oranı 14 yılda yüzde 93.9'a ulaştı. 2009'da 3 çeyrek altın alınabilen 200 lira ile bugün ise çeyrek altının sadece 0.078'i alınabiliyor. Yine 200 liranın piyasaya sürüldüğü 2009 yılında bu parayla 100 adet ekmek alınabilirken, bugün ise yalnızca 40 ekmek almaya yetiyor.

500 TL ÇIKMALI

Bazı ekonomistler 500 TL'lik banknot çıkarılması gerektiğini savunurken, 5 TL'nin ise madeni olarak basılması gerektiği belirtiliyor.

Bulgarlar da pahalılıktan şikayetçi

1 leva 14 liraya çıktı ancak Edirne'den alışveriş yapan Bulgarlar pahalılıktan şikayetçi. Bulgar vatandaşı Hüseyin Hüseyin, “Bir tişörtü 100 liraya alıyorduk şimdi 150-200 lira arasında” dedi. Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Başkanı Kemal Cingöz ise esnafın ürünü pahalıya aldığı için fiyatların arttığını, turistlere yönelik bir zam olmadığını dile getirdi. Esnaf Berat Kaplan da işlerinde yüzde 50'lik düşüş olduğunu söyledi.