200 liranın alım gücü başkanlık sisteminde ne kadar azaldı?

İktidarın uyguladığı politikalar sonucunda patlayan enflasyonla birlikte TL'nin alım gücü hızla erirken tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL ile Temmuz 2018'de yürürlüğe giren başkanlık sisteminden önce neyi ne kadar alabiliyorduk, bugün ne kadar alabiliyoruz? Detaylar haberimizde....

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerinden 5 gün önce, 19 Haziran'da yaptığı konuşmada, “Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil, geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” demişti.

Erdoğan yetkiyi aldı, 9 Temmuz 2018 günü de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Başkanlık sistemi beş yaşını tamladı. Türk Lirası diğer para birimleri karşısında günden güne erirken Erdoğan ‘Ekonominin sorumlusu benim ben’ demiş ve ‘dolar alanın yaya kalacağını’ söylemişti.

Makro ekonomik verilere bakıldığında ülke ekonomisini uçuracağı söylenen başkanlık sisteminde Türkiye ekonomisinin her geçen gün daha da kötüleştiği görülüyor.

Türk Lirası'nın değer kaybı, rekor seviyeleri gören enflasyon ile vatandaşların cebine giren para günden güne eridi, alım gücü azaldı.

Enflasyon en büyük banknotumuz olan 200 liranın alım gücünü adeta kuşa çevirdi. İlk kez 1 Ocak 2009’da cüzdanımıza giren 200 TL başkanlık sistemi ile birlikte pul oldu.

İşte 200 liranın 5 yıldaki alım gücünde yaşanan çarpıcı değişim…

İlginizi Çekebilir Nereden nereye...