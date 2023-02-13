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2022’de en çok ciro artışı inşaat sektöründe yaşandı

TÜİK verilerine göre, 2022 Aralık'ta sektörlerin toplam cirosu aylık yüzde 6, yıllık yüzde 89,7 arttı. Aralık ayında da yıl genelinde de cirosu en çok artan sektör inşaat sektörü oldu.

Sozcu.com.tr
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2022’de en çok ciro artışı inşaat sektöründe yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2022’ye ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 89,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 66,8, inşaat ciro endeksi yüzde 127,2, ticaret ciro endeksi yüzde 92,9, hizmet ciro endeksi yüzde 112,5 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Aralık ayında aylık yüzde 5,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,7, inşaat ciro endeksi yüzde 9, ticaret ciro endeksi yüzde 8,2, hizmet ciro endeksi yüzde 2 arttı.

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