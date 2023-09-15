2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacak

Cumhurbaşkanlığı'nın, 2024-2026 dönemine ilişkin yatırım programı hazırlıkları ile ilgili genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgede "Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacaktır" denildi.

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Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan genelgede, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olacağı bildirildi.

“NİTELİKLİ ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNCELİK VERİLECEK”

Genelgede kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağı belirtilerek, “Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir” denildi.

“ZORUNLU HALLER DIŞINDA YENİ PROJE ALINMAYACAK”

2024 yılı yatırım programı hazırlıklarında, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan amaç, politika, öncelik ve mali çerçevenin esas alınacağı, ayrıca OVP ile uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı kaydedildi. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği aktarılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

* “Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.

* Bütün kuruluşların 2024 yılı yatırım programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile ‘2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 15 Haziran 2023 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusu’na istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göndermelerini rica ederim.” (DHA)

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