25 metreküp doğalgaz kaç TL? Ücretsiz doğalgaz faturalara ne kadar yansıyacak?

Yaklaşan seçimin ve düşen oy oranları etkisiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini açıkladı. 1000 metreküp doğalgazın 4 bin 638 lira olması baz alındığında 25 metreküp doğalgaz ortalama 115 TL yapıyor. Doğalgaz faturalarında yaklaşık 110-120 liralık indirim bekleniyor.

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Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 90 gerilemesine rağmen Türkiye’de büyük indirime gidilmemesinin altından seçim yatırımı çıktı. Kış aylarının etkisinin azalmasının ardından yüzde 15 indirime giden AKP hükümeti, beklediği etkiyi uyandıramayınca yeni bir doğalgaz adımı daha attı.

25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?

İGDAŞ’nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,63 TL anlamına geliyor.

1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 115 ile 120 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında 115 liralık indirim bekleniyor.

“BEDAVA DOĞALGAZ” İLE SEÇİM YATIRIMI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

* “İşte bugün sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

* Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.”

“DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN TAMAMINI BİR AY SÜREYLE ÜCRETSİZ YAPIYORUZ”

“Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun” diyen Erdoğan, “Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız.”