3 bin işletmeye 75 milyon TL ceza

İstanbul'da son sekiz ayda uygunsuzluk tespit edilen 3 binin üzerindeki işletmeye yaklaşık 75 milyon TL para cezası kesildi.

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Toplu gıda tüketimi yapılan otel restoran gibi işletmelerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için denetimler artırıldı. Bu kapsamda, İstanbul’da tespit edilen işletmelere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri Ümraniye’de denetim yaptı. Denetimlere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Karaca, “İstanbul ilimizde 130 bin 500 gıda işletmemiz var, satış ve üretim yapan. Bu işletmelerde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 155 bin denetim gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaptığımız denetimlerde 2023 rakamlarıyla, uygunsuzluk tespit edilen 3 binin üzerindeki işletmeye toplam 75 milyon TL civarında idari para cezası uyguladık” dedi.

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