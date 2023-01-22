30 milyon liraya takipçi peşinde

2021 yılı zararı ise 503 milyon 840 bin TL olan Çaykur, 2023 yılında sosyal medya reklamları için 30 milyon 30 bin TL bütçe ayırdı.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de günde 245 milyon bardak çay tüketilirken, her yıl milyonlarca TL zarar eden, son olarak 2021 yılı zararı 503 milyon 840 bin TL olan ve yönetim kurulunun 6 üyesinin 3'ü AKP'li yöneticilerden oluşan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) zararını tanınırlığını artırarak kapatmayı planlıyor. 2017 yılında Varlık Fonu'na devredildikten sonra 267 milyon lira, 2018 yılında 657 milyon lira, 2019'da 635 milyon lira ve 2020 yılında 547 milyon lira zarar açıklayan, 2021 yılı zararı ise 503 milyon 840 bin TL olan Çaykur, 2023 yılında sosyal medya reklamları için 30 milyon 30 bin TL bütçe ayırdı.

HEDEF 1.5 MİLYON

Son yıllarda temperli kulplu bardak, şemsiye gibi promosyonların yanı sıra reklam filmi ve tanıtıma milyonlarca TL ödeyen Çaykur, 2023 yılında sosyal medya ve dijital mecralarda 25 reklam yayınlatacak. Bu reklamların maliyeti 30 milyon TL olacak. Çaykur'un markası olan DİDİ'nin sosyal medyadaki takipçi ve abone sayısının 1 milyon, Çaykur markasının sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısının ise 1.5 milyon

artırılması hedefleniyor.