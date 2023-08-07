30 yaşından küçüklere silah ruhsatı verilmesin

Ayrıntıları SÖZCÜ’ye anlatan Meriç, “Kaçak silah bulundurmanın ve ruhsatlı silahla suç işlemenin cezalarının arttırılmasını istedik. Çünkü cezalar caydırıcı değil” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Ülkemizde silahla işlenen suçlarda büyük artış yaşanırken, bunun en önemli sebebinin bireysel silahlanmayı önleyici düzenlemeler yapılmaması, yasadışı yollarla silah temininin kolay ve yaygın hale gelmesi, ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma cezalarının düşük olması gösterildi. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bunun önüne geçmek amacıyla hazırladığı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM'ye verdi. Teklifin yasalaşması halinde 30 yaşından küçük olanlara silah ruhsatı verilmeyecek. Melih Meriç, ülkemizde silahla işlenen suçlarda yıldan yıla büyük artış yaşandığını, bunun bireysel silahlanmayı önleyici düzenlemeler yapılmamasından, yasadışı yollarla silah temininin kolay ve yaygın hale gelmesinden, ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma cezalarının düşük olmasından kaynaklandığını söyledi.

HER YERDE SİLAH

Meriç, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, geçen yıl ülkemizde silahlı şiddet sayısının 3 bin 984 olduğunu, bunun sonucu 2 bin 278 insanımız öldürüldüğünü, 4 bin 231 vatandaşımız yaralandığını anlattı. Meriç açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Düğünlerde, asker uğurlamalarında, seçim ve maç kutlamalarında, meskun mahaller ile bağ evleri gibi yerlerde eğlence amacıyla silahlar ateşlenmekte ve kaza kurşunuyla insanlarımız ölmekte ya da ciddi yaralar almaktadır. İllegal olarak temin ettikleri, taşıma ya da bulandırma ruhsatı olmayan silahları olan şiddet yanlısı insanlar trafikte, iş ya da özel yaşamlarında karşılaştıkları sorunları silah ateşleyerek aşmaya çalışmaktadır. Silahlar, cinayet ve yaralama vakalarının yanı sıra intihar, soygun, gasp gibi hadiselerin de yaygınlaşmasına neden oluyor. İnsanların yasal olmamasına rağmen silah temin etmeyi göze almasının başlıca sebebi ise cezaların yetersizliğidir.”

30 YAŞ KOŞULU VE CEZALAR

Teklik yasalaşırsa, kaçak silah bulunduran ve taşıyanlara verilen cezalar artırılacak. Ruhsatlı silah alacak kişilerin 30 yaşını doldurmuş olma koşulu aranacak. Silahlarla ilgili ‘1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezası', ‘6 yıldan 10 yıla kadar'a çıkacak. Ruhsatlı silahla yaralamanın cezası da 12 yıla çıkarılacak.