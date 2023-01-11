3600 ek gösterge nedir, ne zaman yürürlüğe giriyor? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek, memurların mevcut maaşlarında düşük seviyede artış sağlarken, emekli ikramiyesi ve emekli aylıklarında yüksek artış sağlayacak. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin yanı sıra avukatlar, il müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının ek göstergeleri 3600’e yükseltilerek kapsama alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzun yıllardır beklenen 3600 ek gösterge yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Öğretmen, polis, hemşire ve idari personelin yanı sıra tüm memurları kapsayan 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

3600 ek gösterge için yasal düzenleme 2022 yılının temmuz ayında yapılmış ve uygulama için de 15 Ocak 2023 tarihi verilmişti. 15 Ocak'ta tüm kamu personeli ve emeklilerinin ek göstergeleri artacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu kapsamda öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600’e yükseldi.

Birçok meslek grubu ve unvanının faydalanacağı düzenlemeyle 1. dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600'e yükseltildi. Avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3.000 ek göstergeli tüm meslek grupları da 3.600 ek göstergeden yararlanacak. İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları ve denetmenlerin 2.200 olan ek göstergeleri de 3.600'e çıktı.

3600 ek gösterge hakkında geçtiğimiz aylarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde olmuştu;

* Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımıza ve din görevlilerimize, ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını ve hiyerarşik dengeyi de bozacağını gördük.

* Bunun için şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

* Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır.

* Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecektir.

* Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkartılacaktır.

3600 EK GÖSTERGE ŞARTLARI NELER?

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmada, kapsam genişletilerek 5,3 Milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlandı. Ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

* Talep ve beklentilerin üzerine çıkan “Ek Gösterge Düzenlemesi” ile ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

* Düzenleme, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

* Talep ve beklentilerin üzerine çıkan ek gösterge düzenlemesiyle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

* Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkacak. Ayrıca daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

* Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkacak. Böylelikle Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.