3600 ek göstergenin çalışanın maaşına etkisi sınırlı

Memur ve emekliler şubat ayında maaşlarını 3.600 ek gösterge farkıyla birlikte alacak. Bugünden itibaren hesaplanacak yeni aylıkların emekliler için etkisi daha fazla oldu, çalışanlar için ise sınırlı kaldı.

Erdoğan SÜZER

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Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi bugün (15 Ocak) yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 30'luk zamla birlikte 3.600 ek gösterge farkı da ödenecek.

ŞUBATTA ALACAKLAR

Düzenlemeyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırılırken öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ek gösterge 2.200 veya 3.000'den 3600'e çıkartıldı. Ek gösterge daha çok emekli aylıklarını yükseltirken çalışanların maaşlarına ise sınırlı etki yapacak. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), emekliler yönünden ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yayımladığı kapsamlı genelgeye göre, 15 Ocak 2023 tarihinden önce emekli aylığı bağlanmış olanların aylıklarına esas ek gösterge rakamları, bugün itibarıyla yükseltilecek.

2 HAFTALIK FARK

Yeni ek göstergeye göre hesaplanan tam aylıklar ile 15 Ocak 2023-31 Ocak 2023 dönemi için oluşan fark şubat ayında ödenecek. Emekli aylığı 15 Ocak 2023 ve sonrasında bağlananlara, emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yeni ek gösterge hükümlerine göre hesaplanacak. 3.600 ek göstergeye tabi görevde iken kendi isteği ile daha düşük ek göstergeye tabi göreve geçenlerden, kariyer görevinden sonraki ilk ataması kurumların 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli kadrolarından birisine yapılanlar ek gösterge artışından yararlanacak, 5 ve sonraki dereceli kadrolara atananlar ise yararlanamayacak.

Ek göstergeyle maaşlardaki artışlar böyle olacak

Ek göstergesi 600 puan artan tüm memurlara 190 TL ek gösterge zammı ödenecek. Ek göstergesi 2.200'den 3.600'e çıkan memurların maaşına ise 100 TL ilave zam yansıyacak. Ek göstergesi 3.000'den 3.600'e çıkan memurların çalışırken aldıkları maaş ise 180 lira civarında azalacak. Emekli memurlarda ek göstergesi 3.000'den 3.600'e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanların aylıklarına 2.115 TL, 30 yıl hizmeti bulunanların aylıklarına ise 2.240 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 2.200'den 3.600'e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanlar 2.463 TL, 30 yıl hizmeti olanlar 2.587 TL ilave zam alacak. İkramiye tutarları katsayı ve hizmet yılına göre değişirken geçen yıl emekli olan memura bir defaya mahsus ortalama 93 bin lira ilave ikramiye ödenecek.