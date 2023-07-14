4 bin ton kiraz dalında kaldı, üreticiler karayolunu trafiğe kapattı

Kirazları dalında kalan Niğde Dardoğazlı köylüleri, karayolunu kapatarak eylem yaptı. Üreticiler, "Kirazımız 10-15 TL'ye satılıyor, nedir bu rezillik?" diye tepki gösterdi.

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Niğde Darboğazlı köylülerinin 4 bin ton kirazı dalında kaldı. Köylüler, Ulukışla-Pozantı arasındaki E90 karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak eylem yaptı, satamadıkları kirazı yola döktü.

Bir üretici, “Kirazımız 10-15 TL'ye satılıyor. Biz 50-60 TL olsun istedik. İsteyen gelsin alsın. Emeğimin karşılığını alayım ben. Yeter benim çektiğim. Nedir bu rezillik?” diye tepki gösterdi.

6-7 bin ton kiraz üreten Niğde Darboğaz köylüleri bu yıl kirazlarını satamıyor. Darboğazlılar ürünlerini satamadıkları için dün Ulukışla-Pozantı arasındaki E90 karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak eylem yaptı, satamadıkları kirazları yola döktü.

Niğde Valisi ve Ulukışla Kaymakamı’nın kendilerini dinlemesi için yanlarına gelmesini isteyen üreticiler, yola oturarak valiyi bekledi.

“4 BİN TON ÜRÜN DALDA BEKLİYOR”

Kadın üreticilerden biri ise “Kirazı 9 liraya alıyorlar” diye sitem ederken bir başkası da “Tayland'da kirazın kilosu 749” dedi. Ulukışla Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, köylüleri ziyaret etti; ancak üreticiler, eylemlerini sonlandırmadı.

Çakıt Vadisi Birleşik Üretim Tüketim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Duran Köksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “4 bin ton ürün dalda bekliyor. Tüccar yok ana tüccarlar bu yıl almaya gelmedi. Azerbaycan'dan üreticiler geliyordu. Onlar da gelmedi” dedi. (ANKA)

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