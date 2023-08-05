40 makam saltanatı 40 şoförü işsiz bıraktı

SGK’da kiralık araç ihalesi yenilendi, aralarında makam şoförlerinin de bulunduğu 40’a yakın taşeron işçi bir anda işsiz kaldı. Eylem yapan işçilerin bir kısmı kurtuldu.

Erdoğan SÜZER

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Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) başkan ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 40'a yakın yöneticinin araç saltanatı 40 şoföre pahalıya patladı. SGK, mevcut araçların eskidiği gerekçesiyle yeni bir kiralık araç ihalesi açtı. İhale tamamlandı, tüm araçlar yenilendi, ancak 40'a yakın şoför işsiz kaldı. Bu pahalılıkta büyük şok yaşayan işçiler SGK'nın içinde eylem yaptı. Uzun uğraşlardan sonra şoförlerin bazıları işine geri döndü.

İHALE ŞOFÖRLERE KALDI!

SGK'da başkan, 3 başkan yardımcısı ile genel müdürler ve çeşitli üst düzey yöneticilere şoförlü makam araçları tahsis ediliyor. Üst düzey yöneticilerin dışındaki diğer yönetici ve personele de kurum havuzunda tutulan araçlar hizmet veriyor. SGK, toplamda 40'a yakın araç filosunun tamamını şoförlü olarak şirketlerden ihaleyle kiralıyor. Belirli sürelerle bu ihaleler yenileniyor, eski araçların yerine sürekli yeni araçlar geliyor. Bu yıla kadar ihalelerin sonunda araçlar değişse de taşeron kadrosundaki şoförler yerinde kalıyordu. Ancak en son yapılan ihaleyi kazanan firma kendi şoförleriyle çalışacağını bildirdi. Bunun üzerine yıllardır SGK'da çalışan şoförlerin tamamı bir anda işsiz kaldı. İkinci kez mağdur edilmiş olan şoförler, taşeron işçilere kadro hakkından da yararlanamamıştı.

EYT'LİLER GÖNDERİLDİ

Beklenmedik bir anda işiz kalan işçiler SGK içerisinde eylem yapmaya karar verdi. İşçilerin eylemi kısa sürede bakanlık ve çeşitli kurumlarda etkisini gösterdi. Mevcut işçilerle çalışmaya ikna etmek için firma yöneticileriyle bir dizi görüşme yapıldı. Sonunda EYT'li olan şoförlerin emekliye ayrılıp işi bırakması, geri kalan şoförlerin ise işlerine yeni firmayla devam etmesi yönünde kısmi bir uzlaşmanın sağlandığı ifade edildi.