5 aileden 4’ünün derdi enflasyon, zam, fatura

Ekonomik krizin ağır darbesi ile geçen 2022’de halkın ana gündemi fiyat artışları ve enflasyon oldu. İstanbul’da yaşayanlar gıdaya erişmekte zorlanırken, porsiyon küçülttü.

Sayime BAŞÇI

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Faturalardan gıdaya, kiralardan konut fiyatlarına yıl boyunca zam fırtınasının estiği 2022'de Türkiye'nin metropol şehri olan İstanbul'da vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayamadan kıt kanaat geçindi. İstanbul Planlama Ajansı tarafından gerçekleştirilen İstanbul Barometresi'nin yıllık sonuçlarına göre, yıl boyunca maddi yetersizliklerden dolayı normal şartlarda tükettiği gıdalara erişemeyenlerin oranı yüzde 60'ın altına inmedi. Her beş katılımcıdan üçü yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtirken, bu oranın en yüksek olduğu ayın kasım ayı olduğu görüldü. Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşayanların yüzde 80'i ya hiç ya da kıt kanaat geçindiğini belirtirken, ekonomik sorunlar nisan ayında her beş İstanbulludan dördünün ev içi gündemi olarak zirveye ulaştı.

TÜRKİYE FİYATLARI KONUŞTU

Ocak 2022'de ekonomik sorunlar, her iki İstanbulludan birinin gündemiydi. Sonraki aylarda faturalara gelen zamlar ve yüksek enflasyonun da etkisiyle nisan ayında evdeki gündemin ekonomik sorunlar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 80.4'e çıktı. Araştırma'nın Türkiye ile ilgili sonucunda ise 2022 yılında vatandaşın ana gündeminin fatura ve gıda ürünlerine yapılan zamlar ile yüksek enflasyonun olması öne çıktı. “2022 yılı elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamlarla başladı, yüksek enflasyon ve akaryakıt zamları ile devam etti. Ağustos ayına kadar Türkiye gündeminde ilk sırada fatura ve gıda ürünlerine yapılan zamlar yer aldı” tespitlerinin yapıldığı araştırmada, sığınmacılar meselesinin de dönem dönem halkın gündeminde ön plana çıktığı aktarıldı.

4 kişiden biri işten çıkarılma korkusu yaşadı

İstanbulluların 2022 yılı içinde aylık borçluluk durumları incelendiğinde en yüksek oranda borç alınan ayların mayıs ve temmuz ayları olduğu görüldü. Alt sosyoekonomik statüye sahip dört katılımcıdan biri işten çıkarılmaktan korktuğunu belirtti. Katılımcıların kaygı durumları incelendiğinde genel ortalamanın 7.4 olduğu görüldü. Katılımcıların sosyoekonomik seviyesi düştükçe işten çıkarılma korkusunda artış görüldü. İş arayan katılımcıların kaygı seviyesinin ise 8.2 olduğu görüldü.