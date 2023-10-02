5 milyon aile yardıma muhtaç kalabilir

2020 yılında elektrik tüketim desteği verilen hane sayısı 1.5 milyon iken geçen yıl 3 milyon 690 bin haneye kadar çıktı. Bu yıl ise 5 milyon hane destek alabilir.

Başak KAYA

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Yüksek enflasyon ortamı ve Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla düşen alım gücünün üstüne vergiler ve yeni zamlar eklenince yardıma muhtaç olan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vatandaşa sağlanan desteklere ilişkin verileri ise yardıma muhtaç olanların sayısının her yıl nasıl arttığını gözler önüne seriyor. Bu kapsamda muhtaç vatandaşlara yapılan elektrik desteği, yoksulluğun boyutunu yeniden ortaya koydu.

3.7 MİLYON KİŞİYE VERİLDİ

2020 yılında faturasını ödeyemeyen 1 milyon 801 bin haneye yardım yapılırken 2021'de bu sayı 2 milyon 719 bin haneye çıktı. 2022'de ise 3 milyon 690 bin haneye destek verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelttiği soru önergesinin cevaplarını açıklayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Destek bu yıl 5 milyon haneyi aşacak” öngörüsünde bulundu. Sarıgül, bu desteğin yoksulluğun boyutunu da ortaya koyduğunu söyledi ve “2023 kış ayları vatandaş için daha karanlık ve daha soğuk geçecek” dedi.

Geçen yıl 274 bin hanenin borcu nedeni ile elektriği, 50 bin hanenin de doğalgazı kesilmişti. Sarıgül, 2022 yılında artan ekonomik krizin etkisi ile 3 milyon 690 bin hanenin elektrik tüketim desteği almak zorunda kaldığını, destek tutarının da 4 milyar 72 milyon TL olduğunu bildirdi. 2019 yılından bu yana her yıl elektrik desteğine muhtaç olan vatandaş sayısının hızla arttığına dikkat çeken Sarıgül “2022 yılında 3 milyon 600 bin olan hane desteği, 2023 yılında 5 milyonu aşacak” dedi.

Bakanlığın öngörüleri ile muhtaç sayısı tutmadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın destek vereceği hane sayısında öngörüleri tutmadı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de yaptığı açıklamada, elektrik tüketim desteğinin 2020 yılında 1.5 milyon yoksul ve muhtaç vatandaş konutu için öngörüldüğünü ancak beklentinin yüzde 20 üstünde gerçekleşerek elektrik faturasını ödeyemeyen 1 milyon 801 bin haneye yardım yapıldığını söyledi. Sarıgül, 2021 yılı için ise 1 milyon 836 bin kişiye verileceği tahmin edilen desteğin 2 milyon 719 bin haneye çıktığını vurguladı.