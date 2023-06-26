“55 bin TL maaşla çalıştıracak operatör bulamıyoruz”

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, milletvekillerine ödenen maaşı vermelerine rağmen kule vinç operatörü bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Mehmet SERBES

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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Nadir Vurankaya, Genel Sekreter Enes Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri Tamer Gülcan ve Barış Yıldırım, SÖZCÜ Adana Bürosu’nu ziyaret etti.

Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, Adana’da devam eden inşaat projelerinde kule vinç operatörü bulmakta zorlandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“İnşaatlarımızda kullanmak üzere kule vinç operatörü bulamıyoruz. Şu anda 55 bin TL maaş teklif ediyoruz ancak uygun personel bulmakta zorlanıyoruz. Bir milletvekili veya profesörün aldığı maaş kadar ödeme yapıyoruz, ancak kule vinç operatörü bulamıyoruz.”

“SURİYELİLERİ İSTİHDAM EDİYORUZ”

Ara eleman sıkıntısıyla ilgili olarak da Karslıoğlu, şöyle devam etti:

– Meslek liselerinden yetişen ara elemanlara ihtiyacımız var. Ancak ara eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Suriyelileri istihdam ediyoruz. Suriyelilerin gitmesi durumunda işçi sıkıntısı daha da artacak ve inşaat sektörü olumsuz etkilenecektir. Ara eleman açığının hızla kapatılması gerekiyor. Eskiden çocuklarımız tatil dönemlerinde tamirci, tornacı gibi meslek gruplarında eğitim alırdı.

– Ancak şimdi anne-babalar çocuklarını mühendis, doktor, hakim, savcı veya avukat olmaya yönlendiriyorlar. Meslek öğrenmek için çocuklarımızı göndermiyorlar. Motorlu araç meslekleri, yapı meslekleri gibi okullara yönlendiriyorduk. Çocuklarımızın meslek sahibi olabilmesi için gerçek hayatta deneyim kazanması gerekiyor. Okullardaki eğitim yetersiz geliyor. Yaşayarak öğrenmeleri gerekiyor.

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