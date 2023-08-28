6.5 milyon memurun kaderi onların elinde

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş zam oranını belirleyecek olan 11 kişilik hakem heyeti 31 Ağustos’a kadar karar verecek.

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Cem YILDIRIM

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin açlık sınırı altında kalan iki teklifi üzerine hükümet ve sendikalar arasında zam oranında uzlaşma sağlanamamış ve prosedür gereği devreye hakem kurulu girmişti. Heyette 3 bakanlık ile 2 sendikadan ve akademisyenlerden temsilciler var. Zam miktarını karara bağlayacak olan Kamu Görevlileri hakem kurulunda Sayıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan birer, Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen ve KESK'ten birer ve 2 de akademisyen olmak üzere 11 isim yer alıyor. Taraflar arasındaki görüşmeler 1 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

ENFLASYONUN ALTINDA

Hükümet ilk teklifini 2024 yılı için yüzde 24.2, 2025 yılı için yüzde 11 olarak sunmuştu. İkinci teklif ise 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 olarak yapılmıştı. Bu süreçte Merkez Bankası tarafından 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33 olarak belirlenen enflasyon oranlarının altında kalan iki teklifi de veto eden sendikalar, iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

İşte hakem heyeti

– Sayıştay Başkanı Metin Yener

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan

– Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail Hatipoğlu

– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu

– Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken

– Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk

– Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Can Tufanoğlu

– Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney

– KESK Genel Başkan Yardımcısı Şenol Köksal

– Akademisyen Prof. Fatih Uçan

– Akademisyen Prof. Fatih Yardımcıoğlu