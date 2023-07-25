6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayan 9 bayinin yetki belgesi iptal edildi

Ticaret Bakanlığı, 6 ay ve 6 bin km uygulaması kapsamında 14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin TL idari para cezası uygulandığını ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesinin iptal edildiğini açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenlemeler de yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin TL idari para cezası uygulanmıştır ve bu bayilerden dokuzunun yetki belgesi iptal edilmiştir.”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir.” (DHA)

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