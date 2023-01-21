6 fabrikada 1400 metal işçisi greve çıkıyor

Birleşik Metal-İş Sendikası, işveren sendikası MESS’e üye 3 işletmeye bağlı 6 fabrikadan 1400 işçinin, 23 Ocak pazartesi günü saat 10.00’da greve çıkacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Metal-İş Sendikası, işveren sendikası MESS'e üye Schneider Enerji, Grid Solutions Enerji ve Hitachi işletmelerine bağlı 6 fabrikadan 1400 işçinin, 23 Ocak pazartesi günü saat 10.00'da greve çıkacağını duyurdu.

12 Ocak’ta yapılan duyuruda, 5 işlemeye bağlı 11 fabrikadan 2 bin metal işçisinin greve gideceği duyurulmuştu ancak sonrasında sağlanan anlaşmalarla greve gidecek işçi sayısı 1400’e geriledi.

Bu hafta MESS’in çağrısı üzerine müzakerelerin yeniden başladığını anımsatan Birleşik Metal-İş, açıklamasında “3 işletmede anlaşma sağlanamadı. Schneider Enerji, Grid Solutions Enerji ve Hitachi’de işveren sendikasının teklifi yetersiz bulunarak reddedildi” ifadelerine yer verildi.

‘TALEPLER HAKLI VE KARŞILANABİLİR DÜZEYDE’

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İktidarın uyguladığı çarpık ve tek yanlı ekonomik politikaların bedelini ne yazık ki her zaman olduğu gibi emekçiler ödemektedir.

Bizler yoksullaşmanın bu kadar arttığı ve ücretlerin gelirden aldığı payın hızla azaldığı bu gidişe dur demek için üretimden gelen gücümüzü kullanacağız.

Bu durumda anlaşmazlığın çözümü için grev uygulaması kaçınılmaz olmuştur.

Üyelerimizin ücretlerinde meydana gelen reel kayıplar, üretim ve verimlilik çıktılarıyla karşılaştırılamayacak ölçüdedir.

Üyelerimizin talepleri haklı ve karşılanabilir düzeydedir.

YASAĞA RAĞMEN KAZANAN BEKAERT İŞÇİLERİ HATIRLATILDI

Hükümeti grev erteleme kararına başvurmaması konusunda yine uyarıyoruz.

Anayasa Mahkemesi tarafından geçmişte defalarca mahkum edilmiş erteleme kararları sendikamızın bu hakkı kullanmasına engel olmayacaktır.

Sorunu Cumhurbaşkanının yasaklama kararnamesiyle çözme beklentisinde olan işverenlere de, yasağa rağmen greve çıktığımız ve 18 gün sürdürüp başarıyla sonuçlandırdığımız Bekaert grevini hatırlatmak isteriz.”

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