84 milyon aç, iki milyonun keyfi yerinde

Türkiye’de 56 milyon insanın aç, 28 milyon insanın yoksul, 2 milyon insanın ise keyif içinde yaşadığını dile getiren Turhan Çakar, “Emeklilerin de yüzde 99’u aç” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Ekonomik krizin ağır faturası ülke nüfusunun neredeyse tamamını aç ve yoksul hale düşürdü. Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, Türkiye'de 56 milyon insanın aç yaşadığını, 28 milyon insanın da yoksullukla boğuştuğunu söyledi. 86 milyonluk nüfus içinde sadece 2 milyon insanın rahat yaşadığını belirten Çakar 84 milyon insanın ise açlık ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verdiğini bildirdi. Çakar, Türk-İş'in hesapladığı açlık ve yoksulluk verilerinin halkın içine düştüğü derin fakirliği gözler önüne serdiğini söyledi. Türk-İş'in hesaplamalarına göre, 17.336 lira ve altında aylık geliri olanların aç, 43.433 liranın altında geliri olanların da yoksul olduğuna dikkat çeken Çakar şunları söyledi:

28 MİLYON YOKSUL

“Bu verileri halkın gelirleri üzerinden nüfusla orantıladığımızda karşımıza Türkiye'nin içler acısı durumu çıkıyor. Bugün 86 milyona ulaşan nüfusumuzun 56 milyonu 17.336 liranın altında aylık gelirle karnını bile doyuramıyor. Bu insanlar ekmek, makarna, pilav yiyerek ayakta kalmaya çalışıyor. Geçtim eti, balığı, tamamına yakını sebze, meyve bile alamaz hale geldi. Yaklaşık 28 milyon kişi de 43.433 liranın altında gelirle yoksul yaşıyor. Geriye sadece 2 milyon kişi kalıyor ki, ekonomi böyle giderse yakında bu insanların bir bölümü de aç ve yoksullar ordusuna katılacak.” THD Başkanı Çakar, kendisinin de daire başkanı olarak üst düzey devlet memuriyetinden emekli olmasına rağmen yoksullar grubunda yer aldığını söyledi. Çakar, “Eşim ve ben ikimiz de emekli gelirine sahip olmamıza rağmen yoksulluk çekiyoruz. Daha iki üç yıl öncesine kadar dışarıda bir lokantada yemek yiyebiliyorduk, şimdi kendi mutfağımıza zor yetiştiriyoruz. Halkın sosyal hayatı bitti, karın doyurmak en büyük başarı haline geldi” diye konuştu.

‘Ulaşım ve gıda kamulaştırılsın'

THD Başkanı Çakar, Cumhuriyet tarihinin en ağır açlık ve yoksulluk döneminin yaşandığını, bu durumdan ancak kamulaştırma yapılarak kurtulunacağını söyledi. Özel halk otobüslerinin 65 yaş üstü insanları ücretsiz taşımama kararını Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte protesto eden Çakar, “Ulaşım haktır, hakkımızı istiyoruz. Hem belediyeden parasını alıyorlar hem de yaşlıları taşımıyorlar. Tüm halk otobüsleri ve dolmuşlar kamulaştırılarak ulaşım hakkının önündeki engel kaldırılmalıdır” dedi. Çakar, aynı şekilde temel gıda alanında da kamulaştırmanın şart olduğunu söyledi.