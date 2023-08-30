9 aylık geçici işe üç günde 19 bin başvuru

Diyarbakır’da 9 aylık geçici işe bin 400 personel alımı için gelen başvuru sayısı işsizliğin boyutunu da gözler önüne serdi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da İŞKUR ile 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol uyarınca afet durumlarının etkilerinin hafifletilmesi ve kamu hizmetlerine destek sağlamak amacıyla toplum yararına destek programı kapsamında 11 Eylül 2023 ile 10 Haziran 2024 tarihlerini kapsayacak şekilde bin 400 kişilik personel alımıyla ilgili duyuru yapıldı.

9 AYLIK GEÇİCİ İŞE 19 BİN BAŞVURU

9 aylık iş için 3 günde 19 bin kişi başvuru yaparken başvurular 29 Ağustos mesai bitiminde sona erdi. Başvuruların sistem üzerinden yapılması veya Alo 170 iletişim hattından yapılması istendi, sistemde yaşanan yoğunluk işsizliğin ne denli yüksek boyutlarda olduğunu da ortaya koydu.

Adayların 5 Eylül'de elektronik noter kurasıyla belirleneceği ve 11 Eylül'de iş başı yapacakları bildirildi. Geçici iş olmasına rağmen konulan şartlar ve getirilen kriterler pes dedirtti.

“DAHA ÖNCE ÇALIŞMAMIŞ OLMA” ŞARTI !..

Adayların ayrıca geçmişe dayalı İŞKUR kaydı olmaması ve daha önce 9 aydan fazla çalışmış kişilerin başvuru yapamayacakları, öğrenci olmamaları, herhangi bir işyerinde SGK kayıtlarının olmaması da aranan şartlar arasında yer aldı.

Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre aynı adreste yaşayan bireylerin, asgari ücret komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin 1,5 katını aşmaları durumunda Toplum Yararına Programına katılamayacakları duyuruldu.

Kuyruk ve izdiham gibi görüntülerin önüne geçebilmek için başvuruları online olarak kabul eden İŞKUR sistemdeki yoğunluk üzerine çok sayıda başvuru sahibinin, aile bireyleriyle birden fazla başvuru yaparak şansını denediği öğrenildi.