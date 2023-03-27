AB, Alitalia’ya sağlanan kredinin geri ödenmesini istedi
Avrupa Birliği (AB), İtalya'nın 2019'da dönemin bayrak taşıyıcı havayolu firması Alitalia'ya sağladığı toplam 400 milyon Euro'luk kredinin kurallara aykırı olduğuna ve geri ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Avrupa Birliği (AB), İtalya’nın 2019 yılında dönemin bayrak taşıyıcı hava yolu firması Alitalia’ya sağladığı toplam 400 milyon Euro’luk kredinin kurallara aykırı olduğuna ve geri ödenmesi gerektiğine karar verdi.
AB Komisyonu, İtalya’nın havacılık sektörüne sağladığı desteğe ilişkin alınan karar hakkında açıklama yaptı.
İtalya’nın 2019’da Alitalia’ya verdiği toplam 400 milyon Euro’luk kredinin AB kamu destek kurallarına aykırı bulunduğu kaydedilen açıklamada, İtalya’nın, bu kredi ve faizini Alitalia’dan geri alması gerektiğini bildirdi.
2017’DE 900 MİLYON EURO’LUK KREDİ GERİ İSTENMİŞTİ
AB, daha önce Alitalia’ya 2017’de sağlanan toplam 900 milyon Euro’luk kredilerin geri ödenmesine karar vermişti.
Uzun yıllar mali sorunlar yaşayan ve Covid-19 nedeniyle zor duruma giren Alitalia, 2021’de uçuşları tamamen durdurma kararı almıştı. Alitalia’nın yerini alan ITA firması almış ve tarifeli seferlere başlatmıştı. (AA)