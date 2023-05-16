AB, Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri arasında ekonomik diyalog

Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'den yetkililerin katıldığı Brüksel'deki diyalog toplantısında, ekonomik zorluklarla mücadelede işbirliği ele alındı.

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AB ülkeleri, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’den yetkililer, Brüksel’deki AB Konseyinde yıllık Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında bir araya geldi.

TEMSİLCİ AÇIKLAMA YAPTI

Toplantıya katılan Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, sosyal medya hesabından, “AB ile Türkiye ve Batı Balkanlar Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında bölgemizdeki ekonomik zorlukları ve bunlarla mücadelede işbirliğini ele aldık.” paylaşımında bulundu.

Kaymakcı, bir sonraki diyalog toplantısının 2024’te AB ile 10 aday ve genişleme ülkesi arasında yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. (AA)

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