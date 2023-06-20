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AB, Ukrayna için 50 milyar Euro’luk yardım paketi açıkladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için 50 milyar Euro'luk yardım paketi açıkladı.

Yayınlanma: 14:43 - 20 Haziran 2023 Güncellenme:
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AB, Ukrayna için 50 milyar Euro’luk yardım paketi açıkladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna için 50 milyar euroluk (54.65 milyar dolar) yardım paketi açıkladı.

Von der Leyen söz konusu açıklamayı AB’nin 2021-2027 bütçesinin gözden geçirilmesinin ardından yaptı.

Ukrayna’nın yeniden inşası için daha fazla fon oluşturulması amacıyla bu hafta Londra’da uluslararası bir konferans yapılacak. (REUTERS)

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