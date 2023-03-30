AB ülkelerinde işçilik maliyetindeki makas açılıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl saatlik işçilik maliyetlerinin 8 Euro ile 51 Euro arasında olduğu tespit edildi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2022 yılı saatlik iş gücü maliyetlerine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, işçilik maliyetleri 2022’de bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi.

Geçen yıl, saatlik iş gücü maliyetinin AB ortalaması 30,5 Euro, Euro Bölgesi ortalaması 34,3 Euro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu maliyetler 2021 yılında AB’de 29 Euro, Euro Bölgesi’nde de 32,8 Euro seviyesinde belirlenmişti.

AB üyesi ülkeler arasında iş gücü maliyetlerinde büyük farklılık olması dikkati çekti. Avrupa’da saatlik iş gücü maliyeti, ülkelere göre 8,2 Euro ile 50,7 Euro arasında değişiklik gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti Lüksemburg’da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Lüksemburg’da 50,7 Euro, Danimarka’da 46,8 Euro, Belçika’da 43,5 Euro, Fransa’da 40,8 Euro, Hollanda’da 40,5 Euro, İsveç’te 40,1 Euro, Almanya’da 39,5 Euro ve Avusturya’da 39 Euro oldu.

Geçen yıl AB’de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 8,2 Euro ile Bulgaristan’da, 9,5 Euro ile Romanya’da, 10,7 Euro ile Macaristan’da ve 12,1 Euro ile Hırvatistan’da belirlendi. (AA)

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