AB, yatırım çekmek için stopaj kurallarını değiştiriyor

AB Komisyonu, stopaj vergisi prosedürlerini daha etkili ve güvenli hale getirmek için hazırladığı yeni kurallar içeren düzenleme teklifini açıkladı. Buna göre AB ülkeleri arasında farklılık gösteren stopaj vergisi prosedürleri standart hale getirilecek.

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Avrupa Birliği (AB), yatırımları artırmak ve sermaye piyasasını geliştirmek için stopaj vergisi sisteminde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, stopaj vergisi prosedürlerini daha etkili ve güvenli hale getirmek için hazırladığı yeni kurallar içeren düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, ortak bir AB dijital vergi dairesi sertifikası geliştirilecek. Bu sertifika ile stopaj vergisi indirim işlemleri daha hızlı ve verimli hale getirilecek.

Çeşitli AB ülkelerinde yatırım portföyüne sahip kişiler, aynı takvim yılı içinde birkaç iadeyi geri almak için yalnızca bir dijital vergi ikametgah sertifikası kullanacak.

İKİ SİSTEMDEN BİRİNİ TERCİH EDECEKLER

AB ülkeleri arasında farklılık gösteren stopaj vergisi prosedürleri standart hale getirilecek. Üye ülkeler, iki stopaj vergi sistemi arasında tercihte bulunacak.

“Kaynağında indirim” prosedürü kapsamında, temettü veya faizin ödenmesi sırasında uygulanan vergi oranı, doğrudan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerindeki kurallara tabi olacak. Bu çerçevede hisse senetlerine temettü ödendiği anda uygun stopaj oranı kesilecek.

Diğer seçenek olan “hızlı iade” prosedürü kapsamında, ilk ödeme, temettü veya faizin ödendiği üye ülkedeki stopaj vergisi oranı dikkate alınarak yapılacak. Fazla ödenen vergiler 50 gün içinde edilecek.

Yeni stopaj vergisi sistemi, adil vergilendirmeyi teşvik edecek, vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirecek ve AB ülkelerine yatırımı destekleyecek.

Halihazırda AB ülkelerindeki stopaj vergi işlemleri ciddi farklılık gösteriyor. Stopaj iade prosedürleri, genellikle uzun ve maliyetli bir süreç içerdiği için yatırımcıları caydırıyor.

Yeni kuralların üye ülkelerin onayının ardından 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. (AA)

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