AB, yeşil aklamayı yasaklamaya hazırlanıyor

AB, 'yeşil aklama' olarak bilinen çevresel iddialar konusunda yanıltıcı reklamları yasaklayacak.

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Avrupa Birliği (AB), bir ürün veya hizmetin yeterli dayanak olmadan çevresel duyarlılığa sahip olduğu imajını vurgulamak için ‘yeşil’ olarak nitelendirilmesini yasaklayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkeler ile “yeşil aklama (greenwashing)” olarak bilinenve bir şirketin çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajını vurgulamak amacıyla yaydığı yanlış bilgiler ve yanıltıcı iddialara karşı uygulanacak yeni kurallarda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre, AB’nin yasaklı ticari uygulamalara ilişkin listesi güncellenerek çevresel iddialar konusunda yanıltıcı reklamlar yasaklanacak.

Çevre dostu, doğal, toprakta çözünebilen, iklime veya çevreye zarar vermeyen gibi çeşitli genel çevresel iddialar, bu konuda doğru kanıtlar olmadan kullanılamayacak.

YENİ KURALLAR GELDİ

Onaylanmış sertifikasyon programları almayan veya kamu yetkilileri tarafından oluşturulmayan sürdürülebilirlik etiketleri yasak olacak. Ürünler onarılabilir olmadığı halde tamir edilebilirmiş gibi satılamayacak.

AB’nin yeşil aklama konusunda yaptığı bir çalışmada, üye ülkelerde incelen ürünlerde ileri sürülen çevresel iddiaların yüzde 53’ünün muğlak, yanıltıcı veya asılsız, yüzde 40’ının da doğrulanmamış olduğu ortaya çıkmıştı.

Kurallar, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek. (AA)