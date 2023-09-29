AB, Yunanistan’ın LNG terminal inşasına desteğini onayladı

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın Dedeağaç'ta inşa edilen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminaline 106 milyon Euro mali destek sağlamasına onay verdi.

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Avrupa Birliği (AB), Yunanistan’ın Dedeağaç’ta inşa edilen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminaline 106 milyon Euro mali destek sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Yunanistan’ın LNG terminalinin tamamlanması amacıyla hazırladığı mali destek programının kabul edildiğini açıkladı.

Dedeağaç’taki LNG terminalinin 2023’ün sonuna kadar tamamlanabilmesi için hazırlanan 106 milyon Euro’luk kaynağın AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu yardımın doğrudan hibe şeklinde olacağı bildirildi.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, projenin planlandığı gibi devam etmesi için desteğin gerekli ve uygun görüldüğü, terminalin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığın sona erdirilmesine ilişkin stratejik hedeflere katkıda bulunacağı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu’nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu katkılarını sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Yunanistan, geçen yılın mayıs ayında Dedeağaç’ta yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi projesini başlatmıştı.

Ülke dağıtım sistemine yıllık yaklaşık 5,5 milyar metreküp doğalgaz tedarik etmesi beklenen projenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. (AA)

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