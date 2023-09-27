ABD, Amazon’a dava açtı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Amazon'a tekel olduğu ve elindeki imkanları kötüye kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

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ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Amazon’a uzun süredir beklenen tekelleşme karşıtı davayı açtı ve mahkemeden şirketi elindeki varlıkları satmaya zorlama konusunu değerlendirmesini talep etti.

Hükümet, Amazon’u internetin en kazançlı alanlarını tekelleştirmekle suçluyor.

FTC, 1994 yılında kurulan ve bugün 1,3 trilyon dolar değerinde olan Amazon’u çevrimiçi pazarında başka platformlarda daha uygun fiyatlı ürün sunmaya çalışan satıcıları engellemeye çalışmakla suçluyor.

FTC tarafından yapılan açıklamada Amazon’un satıcıları kendisine ait depoları ve teslimat hizmetlerini kullanmaya zorlayarak hem tüketiciler hem de satıcılar için maliyetleri şişirdiği ifade edildi.

Amazon’un bir tekel olduğunu ve elindeki imkanları kötüye kullandığını belirten FTC’ye göre bir satıcı “Gidecek başka yerimiz yok ve Amazon bunu biliyor” şeklinde konuştu.

ŞİKAYETLER ARTMIŞTI

Amazon.com ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin internet üzerinden yapılan aramalar, sosyal medya ve çevrimiçi perakendecilik alanlarındaki hakimiyetlerini kötüye kullandıklarına yönelik yıllardır yapılan şikayetlerin ardından şirkete yönelik dava açılması bekleniyordu.

Büyük teknoloji şirketlerine karşı bir adım atılmasının gerekliliği Cumhuriyetçi ve Demokratların aynı fikirde olduğu az sayıdaki konulardan biri olma özelliği taşırken, FTC Başkanı ise özellikle Amazon’un nüfuzu ile ilgileniyor.

FTC, mahkemeden Amazon’un hukuka aykırı eylemlerini durdurmasını sağlamak üzere kalıcı bir tedbir kararı çıkarılmasını talep ettiğini belirtti. Dava, Amazon’un merkezinin yer aldığı Seattle’daki federal mahkemede açıldı.

FTC’nin mahkemeye sunduğu şikayette “Amazon, kontrol edilmediği sürece tekel gücünü korumak için yasadışı davranışları sürdürecektir” ifadeleri yer aldı. (REUTERS)

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