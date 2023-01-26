ABD dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,9 büyüdü.

Sozcu.com.tr

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ABD, 2022’nin dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,9 büyüme kaydetti. Beklentiler bu dönemde yüzde 2,6 büyüme yönündeydi.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,2 büyümüştü. Dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüme kaydedilse de, yüksek faiz oranlarının talebi düşürmesiyle yılın sonuna doğru ciddi ölçüde ivme kaybetmiş görünüyor.

Ülkede haftalık verilere göre 21 Ocak ile biten haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 186 bin ile 205 bin kişilik beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 14 Ocak haftası için 190 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 192 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 197 bin 500 seviyesine geriledi.

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