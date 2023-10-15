ABD ekonomisinde resesyon beklentisi azaldı

Düşen enflasyon, hâlâ güçlü olan işgücü piyasası ve Fed'in faiz artışında sona geldiği beklentisi ile Wall Street Journal anketine katılan uzmanlar önümüzdeki yıl içerisindeki resesyon olasılığını bir yılın ardından ilk kez yüzde 50'nin altına düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Enflasyonun düşmesi, Fed’in faiz artış döngüsünde sona geldiği beklentisi, güçlü bir performans gösteren işgücü piyasası ve ekonomik büyümenin etkisiyle ABD ekonomisine yönelik iyimserlik artıyor.

Ekonomistler, artık resesyonun atlatılacağını, Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırmayı bıraktığını ve enflasyonun düşmeye devam edeceğini düşünüyorlar.

The Wall Street Journal’ın üç ayda bir yaptığı anketin son sonuçlarına göre iş dünyası ve akademisyenler önümüzdeki yıl içerisinde resesyon olasılığını yüzde 54’ten yüzde 48’e düşürdüler. Böylelikle resesyon olasılığı geçen yılın ortasından bu yana ilk kez yüzde 50’nin altına düştü.

BMO Global ekonomistleri Doug Porter ve Scott Anderson ankette, “Bankacılıktaki çalkantılar azaldıkça, güçlü işgücü piyasası esnekliği ve artan reel gelirler tüketici talebini destekledikçe ABD’de resesyon olasılığı azalmaya devam ediyor” dedi.

2023 BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Ekonomistler, büyüme beklentilerinde de değişikliğe gittiler. Buna göre 2023’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 1’lik büyüme beklentisi yüzde 2,2’ye çıkarılırken gelecek yıl tahminlerini ise temmuz anketindeki yüzde 1,3’ten yüzde 1’e düşürüldü.

2024 ve 2025’te ülke ekonomisinin büyümeye devam etmesini bekleyen ekonomistler, işsizlik oranlarının artmasını ancak bu artışın tarihsel olarak düşük bir seviye olan yüzde 4’ün biraz üzerinde seyretmesini bekliyorlar.

Ekonomik büyümenin ve istihdam yaratmanın 2024’ün ilk yarısında zayıf olması beklenirken, GSYİH’nin ilk çeyrekte yıllık yüzde 0,35, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,6 oranında artacağını öngörülüyor.

FED FAİZ ARTIŞINA SON VERDİ Mİ?

Ekonomistlerin yaklaşık yüzde 60’ı, Fed’in federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 ile 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardıktan sonra mevcut faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğini söyledi. Yüzde 23’lük kesim nihai artışın kasım ayında, yüzde 11’lik kesim ise aralık ayında gelmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yaklaşık yarısı, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve eylül ayında yüzde 3,8 olan işsizlik oranının haziran ayında yüzde 4,3’e yükselmesiyle birlikte Fed’in gelecek yılın ikinci çeyreğinde faiz indirimine başlamasını bekliyor.

Bir arada ele alındığında ise son tahminler, Fed’in enflasyonun resesyon olmadan düşeceği sözde yumuşak inişe ulaşma becerisine güven duyulduğunu gösteriyor. Ekonomistlerin yüzde 82’si Fed’in yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 arasındaki mevcut faiz oranı hedefi aralığının, enflasyonu önümüzdeki iki veya üç yıl içinde Fed’in yüzde 2 hedefine geri getireceğine inanıyor.

Ekonomistler, eylülde yüzde 3,7 olan enflasyonun gelecek yıl sonunda yüzde 2,4’e, 2025 sonunda ise yüzde 2,2’ye gerilemesini bekliyor.

Ankette Deutsche Bank ekonomistleri Brett Ryan ve Matthew Luzzetti, “Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yumuşak iniş argümanı inkar edilemez şekilde güçlendi” dedi. “Ancak tasarrufların tükenmesi, kredi koşullarının sıkılaşması, gelir artışının yavaşlaması ve öğrenci borç ödemelerinin geri dönüşü gibi olumsuzluklar önümüzdeki yıl daha belirgin bir şekilde hissedilecek” diye eklediler.

EKONOMİDE İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI TEHLİKESİ

Ekonomistler ankette, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın enerji fiyatlarına etkisi gibi son gelişmelerin ABD ekonomisinin önümüzdeki aylardaki görünümüne gölge düşürebileceği uyarısında da bulundu.

Ekonomistlerin yaklaşık yüzde 81’i, tahvil getirilerinin 2007’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmasının resesyon olasılığını artırdığını, ancak resesyon olasılığını azaltan diğer faktörleri dengelemeye yetmediğini söyledi. Ekonomistler ayrıca önümüzdeki aylarda getirilerin azalmasını bekliyor.

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