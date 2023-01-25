ABD Hazine Bakanlığından borç limitini aşmamak için yeni önlem

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

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ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı.

Hazine Bakanlığının borç limitiyle ilgili olarak yaptığı işlemlerden McCarthy’yi haberdar etmek için kendisine yazdığını belirten Yellen, borç limiti nedeniyle dün itibarıyla Federal Çalışan Emeklilik Sisteminin bir parçası olan Tasarruf Fonu’nun Devlet Menkul Kıymet Yatırım Fonu’na tam olarak yatırım yapılamadığını ifade etti.

Yellen, söz konusu fona yönelik yatırımları düzenleyen tüzüğün, Hazine Bakanına yasal borç limitini aşmamak için fona yatırımı askıya alma yetkisini verdiğini kaydederek, seleflerinin de benzer koşullarda aynı eylemi gerçekleştirdiklerini aktardı.

“KONGREYİ DERHAL HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM”

Yasaya göre, borç limitinin artırılması veya askıya alınması halinde fonun tamamlanacağını vurgulayan Yellen, federal emekliler ve çalışanların bu eylemden etkilenmeyeceğini kaydetti.

Yellen, “Kongreyi ABD’nin tam güven ve itibarını korumak için derhal harekete geçmeye çağırıyorum.” ifadesini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’ye 13 Ocak’ta gönderdiği ilk mektupta, ülkenin borç limitine 19 Ocak’ta ulaşacağının tahmin edildiğini bildirmiş ve Kongreye borç limitini artırmak veya askıya almak için “derhal harekete geçme” çağrısında bulunmuştu.

Yellen, 19 Ocak’ta gönderdiği ikinci mektupta ise federal hükümetin, 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için “olağanüstü” tedbirleri uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığınca Kamu Hizmeti Emekli ve Engelliler Fonu ile Posta Hizmeti Emekli Sağlık Yardımları Fonu’na yönelik yeni yatırımlar, 5 Haziran’a kadar askıya alınmıştı. (AA)

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