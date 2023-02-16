ABD Kongresi Bütçe Ofisinden “borç limiti” uyarısı

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin artırılmaması halinde hükümetin olağanüstü önlemler kullanarak sağladığı borçlanma kabiliyetinin temmuz ile eylül arasında tükeneceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

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CBO, “Federal Borç ve Yasal Sınır” raporu ile “Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2023-2033” raporunu yayımladı.

Federal borca ilişkin raporda, 16 Aralık 2021’de borç limitinin 2,5 trilyon dolar artırılarak toplam 31,4 trilyon dolara yükseltildiği ancak 19 Ocak’ta söz konusu borç limitine ulaşıldığı anımsatıldı.

Raporda, ABD Hazine Bakanlığının “olağanüstü önlemleri” uyguladığı belirtilerek, “Kongre Bütçe Ofisi, borç limiti değişmeden kalırsa hükümetin olağanüstü önlemler kullanarak sağladığı borçlanma kabiliyetinin temmuz ile eylül arasında tükeneceğini tahmin ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Hükümetin borçlanma kabiliyetinin ne zaman tükeneceğinin belirsiz olduğu aktarılan raporda, bunun nedeninin aradan geçen aylarda gelir tahsilatlarının ve harcamaların zamanlaması ile miktarının CBO’nun tahminlerinden farklı olma olasılığı bulunduğu belirtildi.

Raporda, ABD’de yıllık gelir vergisi beyannamelerinin sunulduğu nisan ayında, gelir vergisi tahsilatlarının tahminlerin altında kalması durumunda hükümetin borçlanma kabiliyetinin temmuz ayından önce tükenebileceği uyarısında bulunuldu.

CBO’nun raporunda, “Borç limiti olağanüstü önlemler tükenmeden önce artırılmaz veya askıya alınmazsa, hükümet borcunu tam olarak ödeyemez. Sonuç olarak, hükümet bazı faaliyetler için ödeme yapmayı ertelemek, temerrüde düşmek veya her ikisini birden yaşamak zorunda kalır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 0,3 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, bütçe ve ekonomik görünüme ilişkin raporda, federal hükümetin bütçe açığının 2022’de kaydedilen 1,37 trilyon dolardan bu yıl 1,4 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bütçe açığının gelecek yıllarda artmasının beklendiği belirtilen raporda, açığın 2033’te 2,7 trilyon doları bulacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 98 olmasının beklendiği, bu oranın 2033’te yüzde 118’e çıkacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Ayrıca, 2022’de yüzde 2,1 büyüdüğü belirtilen ABD ekonomisinin, 2023’te yüzde 0,3, 2024’te yüzde 1,8 ve 2025’te yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Raporda, ülkede ortalama işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,9 ve 2025’te yüzde 4,7 olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

CBO’nun raporunda enflasyonun ise 2023’te yüzde 4,8, 2024’te yüzde 3 ve 2025’te yüzde 2,2 olacağının öngörüldüğü kaydedildi. (AA)

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