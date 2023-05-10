ABD petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), "Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda Brent tipi petrol fiyatı tahminini yaklaşık 7 dolar aşağı çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel ekonomik görünüme ilişkin artan endişeleri gerekçe göstererek bu yıla ilişkin Brent tipi petrol fiyatı tahminini yaklaşık 7 dolar aşağı çekti.

EIA’nın “Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”nda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin nisan başında aldığı günlük 1,2 milyon varillik kesintinin fiyat artışlarını desteklediği ancak zayıf küresel ekonomik verilerin, bankacılık sektörü ile ilgili devam eden risk algısının ve enflasyon endişelerinin petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı artırdığı belirtildi.

Bu kapsamda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 78,05 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam bir önceki raporda 85,01 dolardı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl için 73,62 dolar olacağı öngörüldü. WTI’nın varil fiyatı bir önceki raporda 79,24 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 74,47 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 69,47 dolar olması bekleniyor.

HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Rapora göre, ABD’de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 530 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 11 milyon 880 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024’te 12 milyon 690 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 340 bin varil, gelecek yıl da 103 milyon 20 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, geçen ay açıklanan kesintilerin ardından OPEC’in petrol ve petrol ürünleri üretiminin bu yıl günlük 33 milyon 676 bin varile, gelecek yıl günlük 34 milyon 450 bin varile ulaşacağı belirtildi. Grubun ham petrol üretiminin ise bu yıl 28 milyon 340 bin varil, gelecek yıl 28 milyon 990 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 100 milyon 990 bin varil, gelecek yıl 102 milyon 710 bin varil olacağı öngörülüyor. Yılın geri kalanında ve bu yıl küresel tüketimde beklenen artışın Çin ve Hindistan'ın başı çektiği OECD dışı Asya ülkelerden geleceği tahmin ediliyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Yangının ardından Kanadalı petrol üreticileri faaliyetleri durdurdu

İlginizi Çekebilir Kazakistan'ın Türkiye üzerinden petrol ihracatı arttı