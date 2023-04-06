ABD, suçluların kara para aklamada merkezi olmayan finans hizmetlerini kullandığını belirtti

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore, siber suçlular, fidye yazılımı saldırganları, hırsızlar ve dolandırıcılar gibi aktörlerin, yasa dışı gelirlerini aklamak ve aktarmak için merkezi olmayan finans (DeFi) hizmetlerini kullandığını bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DeFi konusunda yürütülen ve bu kapsamdaki dünyada ilk olan “2023 DeFi Yasa Dışı Finans Risk Değerlendirmesi” çalışmasının yayımladığı aktarıldı.

DeFi’nin genel kabul görmüş bir tanımının bulunmadığı ancak terimin genel olarak, otomatik eşler arası işlemlere izin verdiği iddia edilen blokzincir teknolojisine dayalı sanal varlık protokol ve hizmetlerini ifade ettiği kaydedilen açıklamada, bu terimin, özel sektör tarafından genellikle işlevsel olarak merkezi olmayan hizmetler için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore, siber suçlular, fidye yazılımı saldırganları, hırsızlar ve dolandırıcılar gibi aktörlerin, yasa dışı gelirlerini aklamak ve aktarmak için DeFi hizmetlerini kullandığına işaret edilerek, bu aktörlerin, birçok DeFi hizmetinin kara para aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi yükümlülüklerini uygulayamaması gibi nedenlerle oluşan güvenlik açıklarından yararlanabileceği ifade edildi.

“KARA PARA AKLANMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GÜÇLENDİRİLMELER YAPILMALI”

Yayımlanan çalışmanın öncelikle sorunun kapsamını belirlemek için tasarlandığına işaret edilen açıklamada, DeFi hizmetleriyle ilişkili yasa dışı finans risklerini hafifletmeye yönelik tavsiyeleri de içerdiği bildirildi.

Açıklamada, çalışmanın, kara para aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik düzenlemelerin güçlendirilmesi, bu kapsamda DeFi hizmetleriyle ilgili yasal boşluğun giderilmesi için değerlendirmeler gibi tavsiyeleri de içerdiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, risk değerlendirmelerinin yasa dışı finans risk ortamının anlaşılmasını desteklemede ve ABD finansal sisteminin bütünlüğünü daha etkin şekilde korumada temel rol oynadığını belirtti.

Yasa dışı aktörlerin, fonları aklama sürecinde DeFi hizmetlerini kullandığının tespit edildiğini bildiren Nelson, özel sektörün, DeFi hizmetlerinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek için, kara para aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi düzenlemelerine uygun olarak kendi adımlarını atmaları gerektiğini anlattı. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD Hazine Bakanı Yellen: Zamanında harekete geçilmeli