ABD üretici enflasyonu ağustosta beklentileri aştı

ABD üretici enflasyonu ağustosta yıllık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Yıllık üretici enflasyonu için beklenti yüzde 1,3 düzeyindeydi. Üretici enflasyonu geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 0,8 olmuştu.

Aylık bazda ise beklenti yüzde 0,4 düzeyindeydi. Temmuzda aylık ÜFE yüzde 0,3 olarak gerçekleşmişti.

TÜKETİCİ ENFLASYONU DA BEKLENTİYİ AŞTI

ABD’de dün de tüketici enflasyonu verileri açıklanmıştı. TÜFE ağustosta aylık yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Beklenti, tüketici enflasyonunun aylıkta yüzde 0,6, yıllıkta yüzde 3,6'ya yükseleceği yönündeydi.

Çekirdek enflasyon ağustosta beklentilere paralel olarak yüzde 4,3 oldu. Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2'lik beklentiye karşılık olarak yüzde 0,3 oldu.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi altın fiyatlarını hareketlendirdi. Değerli metal dolar karşısında değer kaybetti. Spot piyasada ons altındaki günlük düşüş yüzde 0,3 oldu. Değerli metal ons bazında 1900 dolar sınıfına geriledi.

Saat 15.50 itibariyle gram altın 1650 TL’den, çeyrek altın 2 bin 766 TL’den, Cumhuriyet altını ise 11 bin 373 TL’den satıldı.

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