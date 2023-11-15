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ABD üretici enflasyonu ekimde aylık bazda geriledi

ABD’de üretici enflasyonu ekimde aylık bazda yüzde 0,5 geriledi ve yıllık bazda yüzde 1,3 arttı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:36 - 15 Kasım 2023 Güncellenme:
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ABD üretici enflasyonu ekimde aylık bazda geriledi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,5 geriledi. Yıllık bazda ise yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Böylece üretici fiyatlarında Nisan 2020’den bu yana en büyük aylık düşüş gerçekleşti.

ABD’de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Ekim ayında beklentilerin altında kalarak değişim göstermedi. Eylül ayında yüzde 0,3 olarak açıklanan çekirdek ÜFE ise yüzde 0,2 seviyesine revize edildi.

Beklentiler yıllık bazda yüzde 1,9 ve aylık bazda yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek ÜFE’de ise beklenti yıllıkta yüzde 2,8 düzeyindeydi.

ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.

TÜKETİCİ ENFLASYONU DA BEKLENTİNİN ALTINDAYDI

ABD ekim ayı tüketici enflasyonu da (TÜFE) beklentilerin altında gerçekleşmişti.

Ekimde aylık enflasyon yüzde 0, yıllık enflasyon yüzde 3,2 oldu. ABD'de çekirdek TÜFE artışı ekimde aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4 oldu.

ABD’de TÜFE’nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE'nin ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 olması bekleniyordu.

 

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