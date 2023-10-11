ABD üretici enflasyonu eylülde beklentileri aştı
ABD üretici enflasyonu eylülde yıllık bazda yüzde 2,2 artışla ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Beklentiler yıllık bazda yüzde 3 ve aylık bazda yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.
ÜFE, ağustosta da aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerin üzerinde gelmişti.
Çekirdek üretici fiyatlarındaki artış ise aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Çekirdek enflasyondaki beklenti ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artış yönündeydi.