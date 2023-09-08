ABD, vergi kaçırmayla mücadele için yapay zekadan yararlanacak

ABD Gelir İdaresi (IRS), vergi kaçakçılığını tespit etmek için yapay zeka ve gelişmiş teknolojileri kullanmaya karar verdi. Bu yeni çaba, ortalama vergi mükelleflerinin üzerindeki yükü azaltmayı ve vergi uyumunda adaleti yeniden tesis etmeyi amaçlıyor.

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ABD Gelir İdaresi’nden (IRS) yapılan açıklamada, yüksek gelirliler ve büyük şirketlerin vergi yasalarını kötüye kullanmasının vergi sisteminin adilliğini bozduğu belirtildi. Bu nedenle, IRS’nin bu gruplara daha fazla odaklanarak denetimlerini yoğunlaştıracağı bildirildi.

Açıklamada, IRS’nin yapay zeka ve gelişmiş teknolojileri kullanarak, vergi kaçakçılığını daha hızlı ve daha kolay tespit edeceği kaydedildi. Bu sayede, vergi mükelleflerinin gereksiz denetimlerle uğraşması önlenecek ve vergi uyumu artırılacak.

IRS, yeni çabasının bir parçası olarak, yılda 400 bin dolardan az kazananlar için denetim oranlarının artmamasını sağlayacak.

IRS’nin yeni çabası kapsamında yapılacak çalışmalar:

* Net geliri 1 milyon doların üzerinde olan ve 250 bin dolardan fazla vergi borcu bulunan vergi mükellefleri üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılacak.

* IRS, 2024 mali yılında bu üst düzey tahsilat vakalarına odaklanan düzinelerce gelir memuruna sahip olacak.

* IRS, yüz milyonlarca vergi borcu olan yaklaşık 1600 vergi mükellefiyle iletişime geçerek bu çabayı genişletmek için çalışacak.

* IRS, ortalama olarak varlıkları 10 milyar dolardan fazla olan hedge fonları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, halka açık ortaklıklar, büyük hukuk firmaları ve diğer sektörler de dahil olmak üzere ABD’deki en büyük ortaklıklardan 75’inin incelemesini başlatacak.

* IRS Komiseri Danny Werfel, yeni çabanın IRS’nin en zengin mükelleflerin borçlu oldukları tutarın tamamını ödeme konusunda sorumlu tutmasını sağlama konusundaki vaadini yerine getirdiğini belirtti. (AA)

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