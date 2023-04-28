ABD’de borç tavanı açmazı derinleşti

ABD Senatosu yaklaşan borç tavanı krizini bertaraf etmek için adım atılması yönünde bir sinyal vermezken; Cumhuriyetçiler 31.4 trilyon dolarlık limiti koşulsuz yükseltme çağrılarını reddetti, Demokratlar ise görüşme fikirlerini dikkate almadı.

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ABD Senatosu yaklaşan borç tavanı krizini bertaraf etmek için adım atılması yönünde bir sinyal vermezken; Cumhuriyetçiler 31.4 trilyon dolarlık limiti koşulsuz yükseltme çağrılarını reddetti, Demokratlar ise görüşme fikirlerini dikkate almadı.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçiler tarafından önerilen borçlanma limitini yükseltecek ve federal harcamaları azaltacak teklifi onaylamasından bir gün sonra iki siyasi kanadın temsilcileri arasındaki açmaz sürerken; bu durum, ABD ekonomisinin tarihte ilk kez temerrüde düşmesi ve küresel ölçekte finansal piyasalarını altüst etme ihtimalini yakınlaştırıyor.

HİSSE SENETLERİNDE SERT DÜŞÜŞ YARATMIŞTI

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, vergi indirimleri ve Kongre tarafından daha önce onaylanmış olan harcamaların maliyetlerinin karşılanması için gerekli olan tavanın yükseltilmesi konusunda Demokrat olan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeler başlatma umuduyla yasayı önermişti.

2011’de gündeme gelen ve borç tavanı konusunda yaşanan uzun süreli anlaşmazlık ABD’nin kredi notunun düşmesine yol açmış, bu da borçlanma maliyetlerini yükseltmiş hisse senetlerinde sert düşüşü beraberinde getirmişti. Wall Street’te şimdiden uyarı işaretleri görüldüğü ifade ediliyor.

NE KADAR ZAMANLARININ KALDIĞI BİLİNMİYOR

Politikacılar harekete geçmek için tam olarak ne kadar zamanları kaldığını bilmiyorlar.

ABD Hazine Bakanlığı’nın ödemeleri yapamayacak duruma geleceği tarih hazirana ya da yazın ilerleyen zamanlarına denk gelebilir.

Hazine’nin vergi tahsilatlarını değerlendirdikten sonra ödemeleri gerçekleştiremeyeceği yeni tarihi önümüzdeki günlerde Kongre’ye bildirmesi bekleniyor. (REUTERS)

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