ABD’de dış ticaret açığı şubatta arttı

ABD'de dış ticaret açığı, şubatta aylık bazda yüzde 2,7 artarak 70,5 milyar dolara yükseldi.

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ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak 70,5 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentilerinin biraz üzerinde artan ticaret açığının, bu dönemde 69 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Şubatta dört ayın en yüksek seviyesine çıkan dış ticaret açığı, ocakta 68,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, şubatta yüzde 2,7 azalışla 251,2 milyar dolara, ithalatı da yüzde 1,5 düşüşle 321,7 milyar dolara geriledi.

TİCARET AÇIĞI ÇİN İLE ARTTI

ABD’nin Çin ile olan dış ticaret açığı bu dönemde 25,2 milyar dolara yükseldi. Ülkenin Birleşik Krallık ile dış ticaret fazlası 0,5 milyar dolara gerilerken, Hong Kong ile 2,5 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde ABD’nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (18,1 milyar dolar), Meksika (12 milyar dolar), Vietnam (8,1 milyar dolar), Almanya (7,9 milyar dolar), Japonya (5,7 milyar dolar), Kanada (5,6 milyar dolar), Tayvan (4,7 milyar dolar), Güney Kore (4,5 milyar dolar), İrlanda (3,7 milyar dolar), Hindistan (3,7 milyar dolar), İtalya (3,4 milyar dolar), Malezya (2,8 milyar dolar), İsviçre (1,7 milyar dolar), Suudi Arabistan (0,7 milyar dolar), İsrail (0,6 milyar dolar) ve Fransa (0,6 milyar dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (4,7 milyar dolar), Hollanda (1,8 milyar dolar), Belçika (1,6 milyar dolar), Avustralya (1,5 milyar dolar), Brezilya (0,9 milyar dolar) ve Singapur (0,2 milyar dolar) şeklinde sıralandı. (AA)

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