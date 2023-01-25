ABD’de durgunluk beklentileri yüksek

Piyasalar, ABD'de bir resesyonun gelip gelmeyeceğini tartışırken veriler karışık sinyaller gösterse de ekonomistlerin durgunluk yönündeki beklentileri artmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Ekonomistler bu yıl ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele nedeniyle faiz artırması yüzünden ekonomik bir gerileme öngörüyor.

Bloomberg tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler, yüksek faizli kredilerin kurumsal yatırım, işe alma ve tüketici harcamaları üzerinde olumsuz etki yaratacağı, ikinci çeyreğe kadar gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) daralma yaşanacağı görüşünde. Kimi ekonomistler ise ekonomideki hasarın daha hafif olacağını öngörüyor.

Bloomberg’in aralıkta yaptığı ve 38 ekonomistin katıldığı anketin sonuçlarına göre resesyon olasılığının yüzde 70 olduğu belirtildi. Medyan tahminler, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 0,7’lik düşüş öngörürken 2023’te GSYH’nin ortalama yüzde 0,3 düşebileceğini gösterdi.

KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

Yarın açıklanacak 2022 dördüncü çeyrek GSYİH rakamları da ekonominin ana motoru olan tüketici harcamalarının büyük ölçüde dirençli kaldığını ancak şirketlerin zorda olduğunu göstererek tabloyu daha da karmaşık hale getirebilir.

Resesyon pek çok ülke için ‘GSYİH’de iki çeyrek art arda daralma görülmesi’ olarak tanımlansa ABD bu değerlendirmeye katılmıyor. Ancak resesyonun kabullenilmesi Wall Street’in bu durumu geniş çapta tescil etmesiyle gelebilir.

VERİLER KARIŞIK SİNYAL VERİYOR

Öte yandan işten çıkarmalar söz konusu olsa da ABD işgücü piyasasının genel gücü ekonomistleri şaşırtmaya devam ediyor. Yine de ekonominin başka yerlerinde çatlaklar kendini gösteriyor. Aralık ayında perakende satışlar son bir yılın en büyük düşüşünü kaydederken imalat faaliyetine ilişkin göstergeler, 2022’nin son çeyreğinde daraldı.

Önemli durgunluk göstergelerinden biri de getiri eğrisinin tersine dönmesi. Kısa vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin uzun vadeli tahvillerin getirilerinin üzerine çıkması ekonomistler tarafından durgunluk işareti olarak yorumlanıyor. Bu durum daha önce 1970’lerde yaşanmış ve sonrasında ekonomi resesyona girmişti.

‘RESESYONDAN KORKUYORUM’

ING’nin baş uluslararası ekonomisti James Knightley, “Veriler birkaç aydır genel olarak negatife dönüyor. Bu, işlerin daha da kötüye gideceğini gösteriyor. Bu yüzden resesyondan çok korkuyorum” dedi.

Araştırma kuruluşu Conference Board’un anket yaptığı ABD CEO’ları da bu yıl bir durgunluk beklediklerini açıkladı. Bank of America CEO’su Brian Moynihan hafif bir durgunluk beklerken Goldman Sachs CEO’su David Solomon da bu yıl bir durgunluk olasılığı olduğunu söyledi. ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase ise olası kayıplara hazırlık için 1 milyar dolardan fazla para ayırdı.