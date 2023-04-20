ABD’de ikinci el konut satışları beklentileri karşılayamadı

ABD'de ikinci el konut satışları, martta aylık bazda yüzde 2,4 azalışla beklentilerin altında kaldı.

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National Association of Realtors (NAR), mart ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2,4 azalarak 4,44 milyona geriledi. İkinci el konut satışlarının 4,5 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

YÜZDE 13,8 ARTTI

İkinci el konut satışları, şubatta yüzde 13,8 artışla 4,55 milyon olarak gerçekleşmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22 düştü.

ABD’de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları da martta yıllık bazda yüzde 0,9 azalışla 375 bin 700 dolara geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ev satışlarının toparlanmaya çalıştığını ancak mortgage oranlarına karşı hassas olduğunu belirtti.

Talebin karşılanması için daha fazla konut arzının gerektiğine işaret eden Yun, istihdamın arttığı ve konutların nispeten uygun fiyatlı olduğu bölgelerde, fiyatların yükselmeye devam ettiği bilgisini paylaştı. (AA)

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