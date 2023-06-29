ABD’de ilk çeyrek büyümesi revize edildi
ABD'de ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisi yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye revize edildi. Veri sonrası altın fiyatları geriledi.
ABD ekonomisinde 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin veri üçüncü kez revize edildi.
Önceki veride yüzde 1,4 olan çeyreklik büyüme, yüzde 2 ile beklentilerin üzerine çıktı.
ABD’de faiz artışlarına rağmen ekonomik aktivitenin güçlü seyretmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışları konusunda elini rahatlatıyor.
ABD’de büyüme verisinin beklentiyi aşmasının ardından ons altın fiyatı da 1910 dolardan 1895 dolara kadar geriledi. Gram altın fiyatı da 1590 TL’nin altını gördü.