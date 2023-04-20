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ABD’de imalat endeksi 3 yılın dibini gördü

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 8 puan azalarak eksi 31,3 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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ABD’de imalat endeksi 3 yılın dibini gördü

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Philadelphia şubesi, nisan ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 8 puan azalışla eksi 31,3’e indi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 19,2 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren ve Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeks, martta eksi 23,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 6 puan yükselişle eksi 22,7’ye, sevkiyat endeksi de 18 puan artarak eksi 7,3’e çıktı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor. (AA)

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