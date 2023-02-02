ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 28 Ocak haftasında 183 bin ile beklentilerin altında geldi.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 28 Ocak haftasında 183 bin ile beklentilerin altında geldi.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 21 Ocak haftasında 186 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunulmuştu.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 28 Ocak haftasında 200 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
1,655 MİLYON SEVİYESİNE GERİLEDİ
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 191,750 seviyesine geriledi.
ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 21 Ocak haftasında 1.655 milyon seviyesine geriledi. (REUTERS)