ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 14 Ocak ile biten haftada ​190 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​. Böylece veri 4 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 7 Ocak haftasında işsizlik maaşı başvuruları 205 bin seviyesindeydi.​

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 214​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

İŞ GÜCÜ PİYASASI SIKI KALMAYA DEVAM EDİYOR

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması ise 206 bin seviyesine geriledi.​ ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 7 Ocak haftasında 1 milyon 647 bin seviyesine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasına rağmen iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.(REUTERS,AA)